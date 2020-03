Coronavirus. Conte: "Limitazioni a spostamenti estese a tutta Italia"

La limitazione agli spostamenti disposta l'8 marzo per Lombardia e altre 14 province del centro-nord per contrastare la diffusione del Coronavirus è ora estesa alla totalità del territorio nazionale. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, specificando che uniche eccezioni ammesse saranno comprovate ragioni di lavoro, di necessità o di salute. "Non c'è più una zona rossa - ha detto il premier da Palazzo Chigi - ci sarà un'Italia zona protetta". "Il nostro obiettivo primario è la salute dei cittadini - ha poi aggiunto - E se la salute pubblica dei nostri cittadini è messa a repentaglio, dobbiamo preferirla ad altri interessi".

Conte ha poi espresso comprensione per chi fatica a rinunciare a una vita normale, ma lanciato un appello alla responsabilità. "Le nostre abitudini vanno cambiate ora - ha detto -. Dobbiamo farlo subito e riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti". "La decisione giusta oggi - ha proseguito - è quindi restare a casa. Il futuro nostro, dell'Italia, è nelle nostre mani. E queste mani devono essere mani responsabili, oggi piu che mai".

Tra le misure annunciate anche la chiusura di scuole e università fino al 3 aprile, la sospensione di tutte le manifestazioni sportive, inclusa la Serie A. Per quanto riguarda i trasporti pubblici non ci saranno limitazioni, così come non ci saranno restrizioni per l'estero, ma "controlleremo gli ingressi in Italia", ha detto Conte.