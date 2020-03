Da sempre l'uomo ha cercato di esorcizzare le sue paure. E se a Carnevale abbiamo visto molte maschere da coronavirus , ora spuntano le uova di Pasqua a forma del tanto temuto virus. L'idea - che sicuramente diventerà virale - è venuta a Jean-François Pré, u n cioccolatiere francese di Landivisiau (in Bretagna, quindi lontano dalle zone-focolaio, forse per questo la prende a ridere...).

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.