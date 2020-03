Covid-19: dalla Cina agli Stati Uniti, la mappa del virus

Il coronavirus viaggia veloce. La mappa del contagio a macchia di leopardo, con numeri che variano a seconda della capillarità dei test diagnostici.

Usa: il ccoronavirus arriva anche nell'East Coast

Negli Stati Uniti i casi accertati sono 338, 16 le vittime, di cui 14 nello stato di Washington. La Florida ha comunicato due decessi: covid-19 arriva così sulla costa orientale degli Usa. Nonostante lo stanziamento di oltre 8 miliardi di dollari per affrontare l'emergenza sanitaria, il vice presidente Mike Pence ha dichiarato che "per gli americani il rischio di contrarre il coronavirus resta basso, ma il Paese è pronto".

L'Iran, tra contagi e sanzioni

L'Iran, terzo nella classifica dei Paesi più colpiti dal Covid-19, dopo la Cina e la Corea del Sud, dichiara oltre 5800 casi di contagio e 145 decessi. Tra le vittime anche una deputata: si tratta di Fatemeh Rahbar, 55 anni, eletta a Teheran con la lista dei neofondamentalisti. Secondo i dati delle autorità sanitarie, altre 1000 infezioni sono state accertate nelle ultime ore. Massimo il livello di allerta. Una situazione che sconfina nella battaglia politica: il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha puntato il dito ccontro il presidente statunitense Donald Trump, che "r_ende più dure le sanzioni contro Teheran per impoverire le risorse del Paese necessarie per combattere il coronavirus mentre i nostri cittadini muoiono_"

Luoghi di culto deserti: misure di prevenzione anti covid-19

Il coronavirus ha svuotato anche i luoghi di culto, come la Mecca e la Medina in Arabia Saudita dove ogni anno vanno in pellegrinaggio milioni di musulmani. Sospeso temporaneamente l'Umrah, il "pellegrinaggio minore": è un provvedimento del ministero degli Interni per non esporre il fianco alla trasmissione dell'infezione. Nei giorni scorsi Riad aveva anche congelato l'emissione di visti per i cittadini provenienti da diversi Paesi, tra cui anche l'Italia. In queste ore il re, Salman bin Abdulaziz, ha emesso un ordine per consentire almeno l’apertura dell’area di culto, al centro della Mecca. Lunedì le autorità della monarchia del Golfo hanno confermato il primo caso di coronavirus nel regno.

A Betlemme, cuore della cristianità, 15 americani sono stati messi in quarantena in hotel come parte delle precauzioni contro il coronavirus, ha reso noto un portavoce del governo palestinese

La Cina rallenta la corsa dell'epidemia

La Cina, epicentro del contagio, ha registrato un bilancio totale di oltre 80.000 casi. Ma l'epidemia rallenta e le guarigioni, secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale, hanno superato le 55.ooo unità, sfiorando il 70%. Le autorità sanitarie hanno dichiarato di lavorare ai primi vaccini che potrebbero essere disponibili per le emergenza e la ricerca clinica da aprile.