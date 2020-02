Carles Puigdemont torna in terra catalana per una partita di rugby

Alla vigilia della Grande manifestazione a Perpignan, in Francia, dove partecipano decine di migliaia di persone, l'eurodeputato catalano ed ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, è stato avvistato allo stadio , durante una partita di rugby del club cittadino.

