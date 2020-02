Afghanistan: Usa firmano accordo con i talebani

**Gli Stati Uniti hanno firmato un accordo di pace con i talebani a Doha che pianifica il ritiro dei soldati statunitensi e dei loro alleati entro 14 mesi se i talebani rispetteranno gli impegni, il primo dei quali rompere con Al Quaida.

**

Gli Stati Uniti hanno firmato a Doha un accordo di pace con i militanti talebani, con l'obiettivo di porre fine a 18 anni di spargimenti di sangue in Afghanistan e consentire alle truppe statunitensi di tornare a casa dalla più lunga guerra statunitense In base all'accordo, i talebani promettono di non permettere agli estremisti di usare il Paese come terreno di sosta per attaccare gli Stati Uniti o i loro alleati. Entro 135 giorni le truppe straniere saranno ridotte a 8.600. Il ritiro completo è previsto entro 14 mesi.

Le truppe in campo

Attualmente ci sono più di 16.500 soldati che prestano servizio sotto la bandiera della NATO, di cui 8000 americani. La Germania ha il contingente più grande, con 1.300 truppe, seguita dalla Gran Bretagna con 1.100. In tutto, 38 paesi della NATO stanno contribuendo con le loro forze in Afghanistan. L'alleanza ha ufficialmente concluso la sua missione di combattimento nel 2014 e ora fornisce addestramento e supporto alle forze afghane. Gli Stati Uniti hanno un contingente separato di 5.000 truppe schierate per svolgere missioni antiterrorismo e fornire supporto aereo e di terra alle forze afghane quando richiesto.

Bastone e carota

Dall'inizio dei negoziati con i talebani, gli Stati Uniti hanno intensificato i loro attacchi aerei sui talebani e su una consociata locale dello Stato islamico. L'anno scorso le forze aeree statunitensi hanno lanciato più bombe sull'Afghanistan rispetto a qualsiasi anno dal 2013. Sette giorni fa, i talebani hanno iniziato un periodo di ``"riduzione della violenza'', un prerequisito per la firma dell'accordo di pace.

Tutto iniziò nel 2001

Il presidente George W. Bush ordinò l'invasione dell'Afghanistan in risposta agli attacchi dell'11 settembre 2001, perché i talebani hanno dato ospitalità ad Osama bin Laden e ai suoi. Ci sono voluti solo pochi mesi per rovesciare i talebani, ma la guerra si è trascinata per anni. I talebani attualmente dominano oltre la metà del paese. Nella guerra sono morte decine di migliaia di persone.

La promessa di Trump

Trump ha ripetutamente promesso di far uscire gli Stati Uniti dalle sue ``"guerre senza fine'' in Medio Oriente e il ritiro delle truppe potrebbe fornire una spinta mentre cerca la rielezione in una nazione stanca del coinvolgimento in conflitti lontani.

Lo scorso settembre, con breve preavviso, Trump ha annullato quella che doveva essere una cerimonia di firma con i talebani a Camp David dopo una serie di nuovi attacchi talebani. Ma da allora ha sostenuto i colloqui condotti dal suo inviato speciale, Zalmay Khalilzad.

Il futuro dell'Afghanistan

Le prospettive per il futuro dell'Afghanistan sono incerte. L'accordo pone le basi per colloqui di pace che coinvolgono fazioni afghane, che probabilmente saranno complicati. In base all'accordo, 5.000 talebani saranno rilasciati dalle carceri gestite dall'Afghanistan.

Non è chiaro cosa accadrà ai diritti delle donne dopo la caduta dei talebani, che avevano represso le donne sotto un rigido marchio della Sharia. I diritti delle donne in Afghanistan sono stati una delle principali preoccupazioni sia dell'amministrazione Bush che di Obama.