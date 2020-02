Coronavirus: corsa alle provviste

Carabinieri a regolare il traffico dei clienti e lunga coda di carrelli all'entrata. La febbre da Coronavirus spinge i residenti di Casalpusterlengo a fare provviste. Due i supermercati della città, in cui sono state constatate scene del genere, nella mattinata di questa domenica. Nelle stesse ore il nuovo bilancio diffuso dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, stimava in 89 i contagi in tutta la Regione.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.