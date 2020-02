Fan indiano idolatra il suo eroe Donald Trump

Un irriducibile fan di Donald Trump festeggia la visita del suo eroe in India , in programma la prossima settimana, nell'unico modo che conosce: offrendo voti e preghiere a una statua a grandezza naturale del Presidente degli Stati Uniti. Bussa Krishna ha 33 anni e ha costruito lui stesso la statua, nel suo cortile, nel distretto di Jangaon, nel sud dello stato indiano di Telangana.

