Carnevale: a Viareggio "Paese delle Meraviglie 2.0"

Questi e molti altri i protagonisti dei carri allegorici che sfilano sui Viali a Mare a Viareggio fino al 25 febbraio. In questa 147ma edizione del Carnevale dedicata al tema delle generazioni, gli artisti della cartapesta hanno interpretato in chiave ironica le preoccupazioni della società contemporanea: la social mania, l'avanzata economica della Cina (ma ancora senza lo spettro del coronavirus), i disastri ambientali.

Un "Paese delle Meraviglie 2.0" fatto di like e stories che non sembra poi così divertente, una tigre robotica che rappresenta il balzo economico della Cina, una montagna di libri abbattuta dall'accetta dell'ignoranza e persino i personaggi del Mago di Oz in versione green capeggiati da Greta Thumberg nei panni di Dorothy.

