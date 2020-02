No Comment: i video più significativi della settimana

Nuovo appuntamento con i video più significativi comparsi questa settimana nella nostra sezione No Comment: le misure di sicurezza adottate per fronteggiare l'emergenza coronavirus a Wuhan, epicentro del contagio, e all'aeroporto di Sepang, in Malesia; il turismo a Pripyat, città fantama dell'Ucraina nei pressi di Chernobyl; una Gioconda fatta di cubi di Rubik e il ritorno a casa di Luca Parmitano dopo 201 giorni nello spazio.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.