Germania: liberale al governo in Turingia con i voti dell'ultradestra

L'indignazione a Berlino dopo che in Turingia è stato rotto un tabù. Il liberale Thomas Kemmerich (nella foto in alto) è stato eletto governatore con i voti dell''ultradestra di Alternative für Deutschland.

Proteste a Berlino fermo immagine del video

Il voto nel piccolo Stato fa tremare anche il governo nazionale, dato che la Cdu, il partito di Angela Merkel, ha appoggiato a livello locale Kemmerlich. Ma è la stessa Merkel a prendere le distanze: "L'elezione di questo governatore è stato un processo unico che ha rotto con una convinzione di base per la CDU e anche per me, vale a dire che non ci può essere nessuna maggioranza con l'aiuto di Afd".

È stato un brutto giorno per la democrazia Angela Merkel cancelliera tedesca

"È stato un giorno che ha rotto con i valori e le credenze della CDU - continua Merkel - E tutto deve essere fatto ora per chiarire che ciò non può in alcun modo conciliarsi con ciò che la CDU pensa e fa".

"Il nostro compito ora è quello di formare un governo diverso - dice Thomas Kemmerich - orientato ai fatti e competente. Farò un invito a CDU, SPD e Verdi per prendersi le loro responsabilità e cercare insieme soluzioni per la Turingia".

All'insediamento del nuovo governatore i fiori di congratulazioni sono stati gettati ai suoi piedi in segno di protesta.

Bodo Ramelow fermo immagine del video

Tutti si aspettavano che sarebbe stato rieletto Bodo Ramelow, il governatore uscente dell'Spd, che ha vinto le elezioni. Ma nel parlamentino della Turingia i voti dell'estrema destra sono confluiti sul liberale alla terza votazione facendolo vincere per un voto

Subito sui social si è riversata l'indignazione per il ritorno di un partito che molti definiscono neonazista. Guy Verhofstadt, presidente dei liberali nell'europarlamento, ha subito preso le distanze.

La rabbia dal web è poi sfociata nelle piazze e molti chiedono ora un ritorno alle urne.