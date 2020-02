È Pete Buttigieg a creare la sorpresa nell'Iowa, stando a risultati ancora parziali ma abbastanza consolidati, con uno spoglio arrivato al 62% dei seggi.

E il risultato è stato pubblicato a conteggio ancora parziale perché si era accumulato un enorme ritardo, con tensioni crescenti e qualche teoria del complotto che iniziava ad affiorare.

Il caos del caucus dell'Iowa aveva spinto anche Trump a ironizzare: "chissà quanto ci metteranno a dire che è colpa di qualche hacker russo", ha twittato a poche ore dal suo discorso sullo Stato dell'Unione, davanti agli stessi senatori che si trovano a discutere il suo impeachment.

Le autorità e il partito democratico confermano che il problema è dovuto a un errore di programmazione di una app, che ha dato dati discordanti, e non a pirateria informatica. Però - ha subito sottolineato Mark Warner, senatore democratico che si occupa di spionaggio e cybersicurezza - "atttori stranieri come Russia e Cina non esiteranno a far prosperare questo tipo di contenuti per aggravare la discordia nazionale e la sfiducia nelle nostre elezioni".

Il primo ad essere pronto ad approfittarne sembra però Michael Bloomberg, il miliardario ex sindaco di New York, che proprio nelle ore della spasmodica - ed imbarazzante - attesa dei risultati del piccolo stato rurale di appena tre milioni di abitanti ha annunciato una nuova campagna di spot per preparare la sua discesa in campo, prevista per il big tuesday del 3 marzo. Quasi a voler mostrare un'efficienza sconosciuta a chi sul campo lo ha preceduto.

Ma torniamo ai risultati della serata, perché la seconda sorpresa di questa prima tappa - solitamente la più simbolica - è la netta sconfitta di Joe Biden, il vice presidente di Obama, il candidato che tutti i media e i sondaggi davano per chiaramente favorito.

Invece dopo Buttigieg e il suo 26,9% dei delegati (al 62% dello spoglio, come detto) c'è Bernie Sanders, al 25,1%. E poi Elizabeth Warren, che con Sanders rappresenta l'ala sinistra dei Dem. Solo quarto Biden, al 15,6%.

Quanto al voto popolare, è in testa Sanders, seguito da Buttigieg.

Non è stato comunicato alcun orario per i risultati finali: troy Price, il presidente del partito democratico nell'Iowa, si è scusato in conferenza stampa per il ritardo "inaccettabile", ha detto che si tratta di un bug informatico e che ulteriori analisi indipendenti sono comunque in corso, e ha garantito che i risultati comunicati sono "certi": quelli, cioè, dello spoglio al 62%, contati, ricontati e verificati per ore.

Bernie Sanders, che si era dato per vincitore lunedì in base ad alcune stime effettuate dal proprio campo, può ancora dire di aver vinto: per il voto popolare, che diverge leggermente dal dato dei delegati per via del complesso sistema di attribuzione. Buttigieg invece vince per delegati. Sempre che a sorpresa non arrivino dati molto diversi, prima che vadano in stampa i giornali.

Perché il fatto è che l'Iowa è sempre stato il trampolino di lancio, e chi vince lì può solitamente presentarsi sorridente in prima pagina e arrivare con l'aura del vincitore alla sfida successiva. Questa volta invece ha vinto il caos, e il vincitore rischia di doversi accontentare di un articolo di spalla - forse due, visto che hanno vinto entrambi.

Prossima sfida l'11 febbraio, nel New Hampshire: ma questa volta sarà più semplice, perché è una primaria organizzata dalle autorità locali come uno scrutinio ordinario.