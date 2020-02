Danimarca: al via il Copenhagen Light Festival

Il padiglione di pattinaggio sul ghiaccio dei Giardini di Tivoli è stato illuminato da 100.000 luci dorate sul tetto per trasformarlo in un magico paese delle meraviglie.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.