La chiusura potrebbe essere ulteriormente estesa, a seconda della sua diffusione: "Non dovremmo contemplare restrizioni ai viaggi o al commercio internazionale e non dovremmo adottare un approccio discriminatorio nel trattare con persone che fluiscono tra Paesi e luoghi diversi nel tentativo di contenere la diffusione della malattia", ha aggiunto.

Il Capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato che tutte le scuole rimarranno chiuse fino al 2 marzo, come parte delle misure per contenere la diffusione del nuovo virus .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.