Kitzbuehel è una località sciistica austriaca, famosa per la leggendaria "Streif", la difficile pista da discesa. Questo weekend la cittadina tirolese ospitava la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino e, mentre i più grandi atleti del globo si sfidavano sulle nevi e i turisti ballavano per le stradine - incuranti del freddo - tante celebrità hanno fatto festa nei locali. In particolare all'hotel di lusso Stanglwirt, dove tra musiche e abiti tradizionali, c'era spazio anche per qualche "Weißwurst", le tradizionali salsicce. Star della serata l'attore, sportivo e politico Arnold Schwarzenegger.