Migliaia di persone hanno organizzato anche quest'anno manifestazioni in tutta l'Australia, chiedendo di cambiare la data della festa nazionale . L'Australia Day segna infatti l'arrivo della prima flotta britannica nel 1788. Un evento considerato dalle popolazioni indigene come un "Invasion day", una giornata di lutto, insomma.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.