Questo sabato, ai piedi della Torre Eiffel si sono svolte le celebrazioni per il Capodanno cinese. "L'Associazione franco-cinese della Danza del Drago e del Leone" si è esibita per il piacere dei presenti. Le celebrazioni del Capodanno lunare arrivano in un momento molto difficile per la comunità cinese, dopo l'annuncio di tre casi di coronavirus confermati nell'Esagono, di cui due proprio nella capitale transalpina.