Le impressionanti immagini delle risaie allagate al Delta del fiume Ebro, in Spagna, dopo il passaggio della tempesta Gloria , che ha fatto 13 morti. Ettari di terreno allagati, fiumi esondati, strade distrutte dalla furia della tempesta, che si è poi spostata nella vicina Francia. A pagarne le conseguenze, anche gli agricoltori di varie regioni colpite. Come in Almeria, dove il 50% delle melanzane biologiche e buona parte della produzione di pomodori ciliegino e di zucchine sono andate perse.

