Migliaia di sostenitori del diritto alle armi hanno riempito le strade intorno al Virginia Capitol, portando con sé armi, bandiere e urlando grida patriottiche appassionate, ma non si sono verificati episodi di violenza come le autorità temevano.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.