Un edificio residenziale a più piani a Irkutsk, città della Russia siberiana centrale , è congelato sia all'interno che all'esterno a causa del crollo dei tubi del riscaldamento dell'edificio nel mese di dicembre. Quattro famiglie che vivono del palazzo di ghiaccio stanno lottando per sopravvivere, in attesa di essere trasferite. Le temperature nella zona sono scese a -14°C.

