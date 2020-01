Tempesta di neve in Canada: tutti chiusi in casa!

Gli abitanti di Saint-John, sulla costa orientale del Canada, hanno fatto fatica a uscire di casa questo fine settimana . Si sono infatti ritrovati con dei veri e propri muri di neve davanti alle abitazioni (come potete vedere nel video qui sopra). Tutti chiusi in casa quindi e niente viaggi non strettamente necessari: è quanto chiesto dalle autorità.

