Le proteste antigovernative sono continuate a Santiago, in Cile, questo venerdì, anche se il numero di manifestanti è in calo, rispetto all'ottobre scorso, quando iniziarono. Ventisei persone sono morte, in questi tre mesi, durante la manifestazioni scatenate dall'aumento delle tariffe della metropolitana nella capitale, trasformate poi in una protesta su questioni di disuguaglianza ad ampio raggio.