La famosa piazza Dam, ad Amsterdam, è stata adornata con migliaia di tulipani, questo sabato, per celebrare - appunto - la Giornata Nazionale del Tulipano. Per l'evento è stato creato uno speciale giardino, di 2.500 metri quadrati, con 200.000 tulipani in esposizione, di diversi colori. E i fortunati visitatori della città olandese, potevano tranquillamente raccogliere i fiori e portarseli a casa. I coltivatori di tulipani professionisti erano infatti presenti, per aiutarli a comporre i mazzi e dare loro consigli sulla coltivazione. L'Olanda è il più grande produttore di tulipani al mondo e nel corso della stagione vengono coltivati tra 1,7 e 2 miliardi di tulipani, esportati in oltre 100 Paesi.