La polizia scientifica francese ha ricostruito una scena del crimine sanguinosa, in una protesta nel centro di Parigi. Nel quadro della mobilitazione contro la riforma pensionistica, diverse centinaia di ufficiali di polizia sono scesi in piazza, per far sentire la propria voce. Indossando abiti bianchi e guanti blu, gli agenti denunciano le condizioni di lavoro e chiedono lo stesso status dei colleghi.