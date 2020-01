Lunedì il Cremlino ha rilasciato un filmato d'archivio del Presidente russo Vladimir Putin, che ballava con l'ex Presidente degli Stati Uniti George Bush . Le immagini risalgono al 2008 e vennero filmate a Sochi. Il video è stato pubblicato come parte di un progetto di Mosca, per celebrare i 20 anni di Putin al potere.

