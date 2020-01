Nel video qui sopra le impressionanti immagini che ci arrivano dalle Filippine , dove c'è massima allerta per quella che l'istituto di vulcanologia e sismologia locale ha definito come "un'imminente e pericolosa eruzione" del vulcano Taal . Le autorità hanno emesso un ordine di evacuazione totale, per 450mila perone, che abitano nel raggio di 14 chilometri attorno al vulcano, che domenica ha iniziato ha emettere cenere e vapore.

