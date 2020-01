La protesta contro la riforma delle pensioni in Francia, sabato, è degenerata in una serie di disordini a Parigi , dove gruppi di black block hanno preso di mira panchine, veicoli parcheggiati e cassonetti, appiccando diversi incendi. La polizia ha risposto con i lacrimogeni. Il 38esimo giorno di mobilitazione contro la riforma si è saldato con il movimento dei gilet gialli che da più di un anno contesta le politiche del governo di Emmanuel Macron .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.