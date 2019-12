Addio 2019 - No comment, un anno in un minuto

Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il 2019 è stato uno degli anni più caldi da quando abbiamo iniziato a misurare le temperature. Lo stesso dicasi dell'ultimo decennio, che con esso volge al termine.

L'anno che se ne va è stato quello della dichiarazione di emergenza climatica nelle strade di tutto il mondo e, parallelamente, l'anno di Greta Thunberg, l'adolescente svedese che ha osato dire ai leader mondiali "Come osate!" - mentre i Poli si sciologono e gli incendi devastano la natura.

Un anno bollente lo è stato anche dal punto di vista politico e sociale, con sollevazioni di piazza in tutto il globo. Cerchiamo di riassumere il senso di un 2019 che volge al termine in questo montaggio (🔊 on) con lo stile No Comment, uno dei marchi più distintivi di Euronews.

Buona visione - con la speranza che il 2020 sia non solo il più afoso, ma anche il più felice di tutti gli anni finora!