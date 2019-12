Giappone: torte di riso giganti offerte al santuario per il nuovo anno

Le torte di riso adorneranno la sala principale fino al 7 gennaio. Verranno quindi suddivise in pezzi e distribuite ai fedeli in una tradizione nota come "kagami biraki", ovvero la cerimonia della rottura della torta di riso.

Gli agricoltori e i residenti della prefettura di Aichi in Giappone ogni anno offrono torte di riso a forma rotonda al santuario di Atsuta Jingu nella città di Nagoya per garantire una buona salute e un raccolto abbondante nel nuovo anno.

