India in piazza contro la legge sulla cittadinanza

Centinaia di uomini, donne e bambini si sono radunati davanti all’università di Jamia a Nuova Delhi , in India , per protestare contro la legge sulla cittadinanza . Alcuni hanno indossato bende come simbolo delle ferite inflitte a diversi studenti dalla polizia nelle precedenti manifestazioni, durante una delle quali un ragazzo ha perso la vista, colpito da un bastone.

