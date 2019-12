Disastro aereo in Kazakistan: le difficili operazioni di soccorso

Immagini drammatiche quelle che arrivano dal Kazakistan. Un aereo con a98 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Almaty. Decine i morti. Sul posto immediati i soccorsi per cercare di aiutare i sopravvissuti. Una cinquantina le persone trasportate in ospedale. Il velivolo era della compagnia aerea Bek Air

