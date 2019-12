Un Natale di scontri ad Hong Kong

Una vigilia di Natale molto tesa ad Hong Kong dove da quasi sette mesi ormai proseguono le proteste anti-governative. I manifestanti sono scesi di nuovo in piazza sfidando i cordoni della polizia. Non sono mancati scontri tra alcuni manifestanti e diversi agenti in borghese ma armati di manganelli davanti al più grande centro commerciale quello di Harbour City.

