In Spagna un elfo volante incanta i bimbi per Natale

Un elfo volante per far divertire i bambini. In Spagna un paracadutista, si è trasvestito per dare un tocco di magia pre-natalizia, incantando i piccoli e i grandi presenti con le sue mosse acrobatiche. Giochi e una lotteria con palline galleggianti. E regali di Natale per tutti.