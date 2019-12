Presidenziali in Croazia: i primi risultati danno ragione a Milanovic

Secondo i primi dati ufficiali della Commissione elettorale centrale della Croazia, il candidato del centrosinistra Zoran Milanovic ha ottenuto il 32% per cento dei voti al primo turno delle elezioni presidenziali.

Milanovic distacca l'attuale capo dello Stato Kolinda Grabar-Kitarovic di circa quattro punti percentuali. I risultati sono stati resi noti dalla Commissione dopo lo scrutinio delle schede provenienti dalla metà dei seggi sul territorio croato.

In base a questi risultati, non passa il turno e perde il ballottaggio il cantante folk Miroslav Skoro, dato come il terzo possibile vincitore: Skoro, che ha ottenuto quasi il 22 % delle preferenze, ha cooptato alla sua causa una parte dell'elettorato che, in passato, aveva premiato l'Unione democratica croata, il partito della Grabar-Kitarovic.

Un passaggio che, se confermato, potrebbe condurre a un ribaltamento della situazione al secondo turno, con una performance migliore dell'attuale capo dello Stato.