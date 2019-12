I ''Babbi Natale runner'' corrono per beneficenza

Quasi 4.000 corridori in costume da Babbo Natale hanno partecipato, domenica 15 dicembre, nel sobborgo sud-occidentale di Issy-les-Moulineaux, alla 42° edizione della manifestazione natalizia, che comprende diverse gare per grandi e bambini. Ogni anno l'evento annuale, conosciuto come il "Corrida di Natale", devolve in beneficenza i soldi raccolti dai partecipanti a diverse associazioni.

Quest'anno 11.000 euro saranno devoluti a quattro associazioni di locali per l'infanzia che sostengono la lotta contro la leucemia e il cancro, tra gli altri.