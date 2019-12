Washington: Natale frozen nel labirinto di ghiaccio

Gli amanti del 'frozen entartainment' sono stati accolti in un paese delle meraviglie realizzato con pareti di ghiaccio alte due metri nel centro di Washington, D.C. Decine di persone hanno sfidato il freddo per camminare attraverso quello che gli organizzatori dicono sia il più grande labirinto di ghiaccio trasparente degli Stati Uniti: circa 300 blocchi di ghiaccio cristallino del peso 56.699 chili. I blocchi trasparenti sono stati illuminati lungo tutto il labirinto.

