Detroit: cariche di esplosivo per demolire la vecchia centrale

Una centrale elettrica di Detroit che aveva più di 100 anni è stata demolita venerdì per ospitare una fabbrica di Jeep. Gli esplosivi sono stati utilizzati per abbattere l'impianto di Conners Creek vicino al fiume, sul lato est della città. L'impianto, che apparteneva a DTE Energy aveva iniziato l'attività nel 1915.

