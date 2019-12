Phoenix: atterraggio d'emergenza per un bimotore, illesi i passeggeri

Atterraggio di fortuna per un aereo bimotore con due persone a bordo: l'impatto è avvenuto su una strada di Phoenix, non lontano dall'aeroporto in cui il pilota avrebbe voluto atterrare dopo aver dichiarato l'emergenza.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.