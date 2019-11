Accoltellamento all'Aja, tre feriti e sospetto in fuga

L'attacco richiama quello del maggio 2018 in città: anche allora un uomo accoltellô tre passanti. Si parlò di uno squilibrato. Ora la polizia non sbilancia: "non è hiaro se si sia trattato di un atto terroristico", dice un portavoce.

Poche ore dopo l'attacco a Londra, in cui sono morte due persone oltre all'attentatore, episodio con modalità molto simili nei Paesi Bassi, all'Aja: tre i feriti, l'accoltellatore è in fuga.

