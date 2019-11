Albania: terremoto di magnitudo 6,5. Scossa avvertita anche in Italia

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito durante la notte l'Albania.

Il sisma, avvenuto alle ore 3.54 in Italia (le 2.54 in Albania), è stato chiaramente avvertito anche in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo, ma anche in gran parte dell'Europa balcanica e dell'Est: Croazia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Grecia e Kosovo.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.

Nella capitale, Tirana, la gente è scesa in strada in preda al panico.

Secondo l'ospedale di Tirana, ci sono almeno 50 feriti ricoverati.

Contattato d Euronews, Dritan Xheka, il titolare del ristorante italiano "Miramare" di Durazzo - distrutto dalla scossa - ha dichiarato: "È un disastro! La polizia ¨è arrivata, ma non abbiamo mezzi pesanti per scavare. Danni? Qui ci sono vittime!"

La giornalista televisiva Klaudja Karabolli è tra le prime a documentare i danni del terremoto pubblicando i suoi video su Twitter.