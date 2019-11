Sono da poco passate le 11 a Città del Messico quando Evo Morales scende dall'aereo militare che l'ha portato nella capitale dopo uno scalo in Paraguay.

Ad attenderlo il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, che nelle ore precedenti ha lavorato assieme alle ambasciate messicane nei vari paesi sudamericani per consentire a Morales di lasciare la Bolivia.

"Finché sarò vivo continuerò a fare politica, finché sarò vivo continuerò la lotta", le prime parole del presidente dimissionario. "Siamo sicuri che i popoli del mondo abbiano tutto il diritto di liberarsi".

Il governo messicano ha garantito a Morales l'asilo politico per motivi umanitari e ha definito un golpe quanto sta avvenendo in Bolivia.

Lunedì, all'indomani dell'annuncio in diretta televisiva, Morales ha formalizzato le sue dimissioni con una lettera al Parlamento, che ora dovrà riunirsi per approvarle. È però mancato il quorum, perché la maggioranza non si è presentata. L'opposizione ha quindi eletto presidente a interim Jeanine Anez, senatrice di Unidad Democratica. Una scelta che il campo di Morales non può che contestare, sottolineando l'assenza di quorum.

Negli ultimi due giorni La Paz è stata teatro di atti di vandalismo e violenze da parte di entrambe le fazioni in conflitto.