La due giorni di Consiglio europeo - che potrebbe essere il primo e l'ultimo di Boris Johnson - è iniziata con il botto, ovvero con l'annuncio di un accordo sulla Brexit. Sono state quarantotto ore di montagne russe per l'intesa che deve sancire il divorzio consensuale tra il Regno Unito e l'Unione, con colloqui febbrili non ancora terminati. Il testo potrà avere il via libero politico già in queste ore da parte dei leader dei 27 paesi riuniti a Bruxelles e, una volta finalizzato, potrà passare al vaglio di Westminster.

Ma al summit europeo si parla anche della crisi in Siria e del bilancio comunitario: i paesi UE hanno deciso di limitare le esportazioni di armi verso la Turchia ma siamo ancora ben lontani da un embargo totale europeo contro l'alleato Nato. "Si tratta di una crisi profonda, duratura e multiforme", le parole di un funzionario europeo di alto livello che ha espresso la preoccupazione degli Stati membri che la crisi siriana potrebbe favorire il ritorno in Europa dei foreign fighters.

Al vertice si cercheranno anche di appianare le tensioni sul primo allargamento della UE dal 2013 a questa parte: secondo la Francia, Albania e Macedonia settentrionale non sono ancora pronte per i negoziati di adesione. Parigi ritiene che le sfide che la UE si trova ad affrontare - Brexit, la questione della rivalità strategiche con la Cina e le minacce alla sicurezza poste dalla Russia - siano già troppo difficili da gestire così, figuriamoci ammettendo altri due stati di una regione ancora segnata dal retaggio delle guerre degli anni '90 e piagate dall'endemica corruzione.

"È un dibattito molto difficile e molto politico", le parole di un altro funzionario Ue nel descrivere lo sforzo per trovare un equilibrio tra la stabilizzazione dei Balcani e il rischio di inceppare i meccanismi di funzionamento del blocco europeo.

Un'altra questione chiave sarà il bilancio UE per il 2021-2027, chiamato quadro finanziario pluriennale (MFF): l'obiettivo principale è quello di coprire il deficit che sarà generato dalla partenza della Gran Bretagna. Gli stati membri non hanno ancora raggiunto un accordo su quanto ciascun paese dovrà versare per compensare la Brexit. La discussione non sfocerà in un consenso, ma per la prima volta entreranno in gioco dei numeri.

Il vertice sarà infine un'occasione anche per cercare di trovare un terreno comune sugli obiettivi climatici in vista del vertice delle Nazioni Unite in Cile, in dicembre. C'è ampio anche se non unanime sostegno a favore del raggiungimento dell'obiettivo zero emissioni entro il 2050, ma rimangono ancora delle rimostranze sui progessi nel breve periodo, ovvero entro il 2030. Nel 2018, la maggioranza degli Stati membri UE aveva concordato una riduzione delle emissioni del 40%, un obiettivo che alcuni hanno giudicato poco ambizioso.