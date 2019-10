Iran: cresce l'attesa per le donne "legalmente" allo stadio

Nei giorni delle partite di calcio, le giovani tifose iraniane rimangono per la maggior parte a casa, oppure stipano i centri commerciali e i caffè per guardare le partite della Nazionale su un maxi-schermo.

Ora, però, le cose cambieranno: dopo anni passati ad intrufolarsi negli stadi mascherati da uomini, la sfida tra Iran e Cambogia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali, sancirà il via libera ufficiale all'approdo delle donne iraniane allo stadio (almeno per le sfide della Nazionale).

Mentre alle donne straniere è concesso un accesso limitato alle partite, quelle iraniane sono state bandite dagli stadi quando giocano le squadre maschili, sin dall'epoca della rivoluzione islamica del 1979.

La recente morte di Sahar Khodayari, giovane tifosa che si è data fuoco per protesta al suo arresto, conseguente all'aver partecipato a una partita travestita da uomo, ha attirato l'attenzione internazionale sull'esclusione delle donne iraniane dagli stadi.

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha spinto non poco, in questi mesi, affinché alle signore non fosse più preclusa questa possibilità.

Ciononostante, non tutti sono favorevoli alla novità: è di qualche giorno fa, infatti, la protesta dei conservatori religiosi, che hanno chiesto le dimissioni del Ministro dello Sport del Paese, reo di aver avallato la decisione.