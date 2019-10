Kosovo al voto: premiate le forze di centrodestra

Nel Kosovo chiamato a elezioni anticipate, dopo le consultazioni del 2014 e del 2017, i due partiti dell'opposizione sembrano assestarsi entrambi intorno al 30% dei consensi, come suggeriscono gli exit poll.

La Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito di centro-destra fondato nel 1989 da Ibrahim Rugova, è tra i principali favoriti alla vittoria. Il testa a testa è con il Movimento Vetevendosje: i due partiti hanno visto sfumare un'alleanza pre-elettorale per divergenze su chi avesse dovuto scegliere il nuovo premier. L'intesa potrebbe però essere posticipata a dopo il voto.

I due partiti della coalizione di governo uscente, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Partito democratico del Kosovo (Pdk) si contendono la terza piazza. A seguire Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) e Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma), partner di minoranza nel governo uscente, insieme grazie a un'intesa pre-elettorale. Due forze che pur non potendo ambire alla vittoria, potrebbero essere chiamate in causa per la formazione di una maggioranza.