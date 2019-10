Un endorsement che pesa. A spenderlo, in funzione dell'ingresso della Macedonia del Nord nell'Alleanza Atlantica, è il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che ha fatto tappa nel Paese dopo aver visitato il Montenegro.

Skopje sta per diventare il trentesimo membro della NATO: l'iter dovrebbe essere formalizzato entro l'inizio del 2020. Ma, con i leader balcanici, Pompeo ha anche sottolineato le possibili tensioni derivanti dagli investimenti cinesi in tecnologia e nei grandi progetti infrastrutturali nella regione.

Parlando a Euronews dopo l'incontro con il Segretario di Stato, il Presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski ha detto che gli Stati Uniti stanno riaffermando la propria influenza politica per accelerare i processi di integrazione euro-atlantica.

"Mi sembra - dice il presidente macedone - che gli Stati Uniti stiano tornando nei Balcani, e c'è in questo una sorta di simbolismo. La visita di Pompeo è in sostanza il segnale che gli Stati Uniti hanno finalmente deciso di dedicarsi a risolvere, o ad aiutare a risolvere, le questioni in sospeso nella regione".

Con un occhio agli equilibri dei Paesi dell'Est Europa:

Nell'agenda di Pompeo e Pendarovski anche i rapporti dei Balcani occidentali con Russia e Cina, in una sorta di cerniera a est che gli Stati Uniti non vogliono trascurare, ancor più in relazione alle pesanti campagne di propaganda politica di cui la Macedonia del Nord è stata oggetto, come dichiara lo stesso presidente macedone, che aggiunge: "Non abbiamo esperienza in questo campo, abbiamo ricevuto molto sostegno dai nostri alleati occidentali. Gli Stati Uniti sono stati gli attori principali in questo campo e gliene siamo davvero grati".

Ma la presenza di Mike Pompeo nei Balcani è un chiaro messaggio anche all'Europa, come spiega Borjan Jovanovski per Euronews: "Significa che gli Stati Uniti sostengono gli sforzi della Macedonia del Nord per ottenere una data che segni l'inizio dei negoziati di adesione all'Unione Europea".