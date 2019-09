Phil Hogan, il "giante" irlandese

Assaggiare latte nelle fiere agricole, uno dei compiti che Philp Hogan ha svolto come commissario europeo per l'agricoltura negli ultimi 5 anni. Il politico irlandese di centrodestra è conosciuto in tutta Europa come una persona schietta e... per essere particolarmente alto.

Il 59enne ha iniziato la sua avventura a Bruxelles cinque anni fa, felice di lasciare l'Irlanda durante una controversia sulle spese idriche che lo vedeva coinvolto. Negli ambienti dell'UE è acclamato per il suo ruolo nell'accordo commerciale UE / Giappone e per la promozione del cibo europeo in tutto il mondo. Ma gli agricoltori non gli perdonano la sua gestione della crisi del latte e sono profondamente preoccupati per l'accordo commerciale con Mercusor.

Ma Phil Hogan non ha intenzione di lasciare Bruxelles: è stato nominato come commissario per il commercio. Prima di firmare il nuovo contratto di lavoro da 22.000 EURO al mese ha bisogno del via libera degli eurodeputati. In caso di successo sarà responsabile di qualsiasi futuro accordo commerciale tra UE / Regno Unito.