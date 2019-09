Austria, primi exit poll: Kurz vince, crolla la destra coinvolta nell'Ibiza Gate

++ Primi exit poll: i Popolari di Sebastian Kurz vincono le elezioni politiche in Austria. La OVP vola al 37,1%. Crolla la destra di Strache, calano i socialdemocratici. Le prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi alle 17 danno comunque i socialdemocratici in seconda posizione al 22,5%, davanti ai populisti di destra dell'FPOE con il 16,7%. Dopo la performance non positiva del 2017, tornano in Parlamento i Verdi (13,1%), mentre i liberali Neos sono al 7,8% ++

L'Austria ha votato per rinnovare il Parlamento: 6 milioni e 400 mila elettori sono stati chiamati alle urne per la tornata elettorale anticipata. Chiusi i seggi alle 17, inizia la consueta girandola di sondaggi ed exit poll.

La certezza che emerge a giochi apertissimi è la vittoria annunciata del Partito Popolare del Cancelliere Sebastian Kurz, ma senza una maggioranza assoluta che gli consenta di governare da solo. In discussione è il futuro della coalizione uscente: l'alleanza con la destra del vice cancelliere Heinz-Christian Strache, travolto dall''Ibiza Gate, lo scandalo che ha portato alle elezioni anticipate su richiesta dello stesso Kurz.

Diverse le ipotesi alternative in campo: la prima vedrebbe un governo di unità con i socialdemocratici, che i sondaggi danno come seconda forza con il 22%.L'altra soluzione porta il Partito Popolare a bussare alla porta dei Verdi in ascesa, accreditati di un 11% dei consensi senza precedenti, con il sostegno dei centristi di Neos, che si attestano all'8% delle preferenze.