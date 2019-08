Al via la seconda giornata di Conte con le maggiori delegazioni e le defezioni di Salvini e Meloni

E' il secondo tempo di Giuseppe Conte, questo che si delinea nell'ultimo giorno di agosto, a chiusura di una crisi politica e di governo che ha avuto più colpi di scena di una serie tv. C'è attesa e sorpresa insieme intorno al presidente avvocato, infatti, che in 14 mesi è uscito dal ruolo di semplice arbitro per assurgere a protagonista politico, guardato con rispetto dall'establishment internazionale e lanciando al contempo una sfida tutta interna alla politica nazionale.

Il nemico giurato e isolato, al momento, della compagine politica interna è certamente Matteo Salvini che è ormai un fiume in piena contro la maggioranza appena formata, comunemente definita "giallorossa" o con maggiore precisione "giallorosa". Il Ministro dell'Interno uscente ha accusato Conte di essere un tesserato dei democratici alla guida del partito dell'Unione europea e ha intanto fatto sapere che, insieme ai capi gruppo di senato e camera, non sarà presente nella mattinata con la delegazione leghista per le consultazioni con il premier incaricato. Attraverso i suoi canali social poi ha chiesto ancora un ultimo sforzo al Capo dello Stato Sergio Mattarella affinché ci ripensi ridando mandato al "popolo" italiano.

Ad incontrare Conte nel secondo giro di colloqui, oggi venerdì 30 agosto, le delegazioni di PD, 5stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia (per cui non sarà presente anche Giorgia Meloni), in modo tale da stringere sulla squadra di governo. Finora il presidente "uscente-entrante" ha incassato la fiducia di Leu, Civica popolare e Autonomie, tranne il Sudtiroler Volkspartei, che si asterrà, così come l'apertura del Psi. Il Pd sarà ricevuto alle 12:30, mentre il M5S alle 13:30. Alle 10:30, invece, Conte vedrà la Lega e alle 9:30 Fratelli d'Italia.