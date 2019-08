Oltre 4.000 persone hanno marciato a Praga per commemorare le vittime di una rivolta anti-regime sovietico del 21 agosto 1969, che causò - tra la capitale e la città di Brno - cinque vittime (tra cui un ragazzo di 14 anni, Bohumil Siřínek, un centinaio di feriti e oltre 2400 arresti).

Un targa commemora i fatti del 21 agosto 1969.

Il 21 agosto ricorre anche l'anniversario dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia, nel 1968, che aveva schiacciato i sogni di democrazia di Praga e del leader del movimento Alexander Dubček (1921-1992), la cosiddetta "Primavera di Praga".

Migliaia di cittadini si sono riuniti in Piazza San Venceslao, nel cuore di Praga, e in corteo hanno sfilato in direzione del Castello di Praga, per protestare contro la situazione politica di oggi in Repubblica Ceca.

La manifestazione per la strade di Praga vista dall'alto. REUTERS/David W Cerny

Proteste contro l'attuale governo

La manifestazione è stata organizzata dal gruppo "Million Moments for Democracy" (in ceco: "Milion Chvilek pro Demokracii") e dal suo leader Mikulas Minar, che ha già inscenato una serie di proteste contro l'attuale governo, tra cui un evento a giugno che ha attirato 250.000 persone.

Gli oppositori del Presidente Miloš Zeman affermano che stia violando la Costituzione, minando la Magistratura e promuovendo gli interessi della Russia e della Cina.

Il gruppo "Million Moments for Democracy" spinge anche per le dimissioni del Primo Ministro AndrejBabiš, per appropriazione indebita di fondi UE.

Soprannominato "Babisconi" - per la proprietà di alcuni giornali, oltre che un colosso dell'agrochimica - Babis ha superato una mozione di sfiducia il 27 giugno scorso.

Ma le proteste popolari sono continuate da allora per tutta l'estate.

Rimpasto di governo

Uno sguardo corrucciato di Andrej Babis, Primo Ministro della Repubblica Ceca.

I democratici sociali cechi (Cssd) hanno nominato alla carica di ministro della Cultura l'ex capo della diplomazia ceca Lubomir Zaoralek.

Lo ha reso noto il vicepremier e leader del Cssd, Jan Hamacek.

A dare il consenso con la nomina di Zaoralek è stato lo stesso Presidente Miloš Zeman: dopo tre mesi di controversie, finisce così la crisi di governo scoppiata a metà maggio, dopo che Zeman si era rifiutato di sostituire l'uscente ministro socialdemocratico con un altro candidato dello stesso partito, considerandolo incompetente.

In seguito il Cssd aveva minacciato di lasciare il governo di minoranza formato a giugno 2018 con movimento Ano (Azione del cittadino scontento) del premier Andrej Babiš e sostenuto in Parlamento dai comunisti del Kscm.

Quella notte del 1968...

I carri armati sovietici entrarono nell'allora Cecoslovacchia la notte del 20 agosto 1968, dopo che Praga aveva ripetutamente ignorato gli avvertimenti di Mosca per abbandonare le riforme e ritornare all'ortodossia di matrice sovietica.

Anche se presentate come "una presenza temporanea", le truppe sovietiche rimasero in Cecoslovacchia per 21 anni...

Fino alla "Rivoluzione di Velluto" del 1989 che pose fine al comunismo nel paese e vide l'elezione del dissidente VáclavHavel (1936-2001) alla Presidenza.

Ora, 30 anni dopo, il gruppo "Million Moment of Democracy" sta organizzando un'altra grande manifestazione in novembre, in occasione della Giornata della Libertà e della Democrazia.