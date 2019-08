World Rugby, l'organismo di governo del rugby a 15 e a 7 nel mondo, ha annunciato che i principali tornei di questo sport non includeranno più la dicitura "maschile" o "femminile". La scelta va nella direzione di un maggior impegno verso l'uguaglianza di genere. In pratica, la Coppa del Mondo femminile 2021 in Nuova Zelanda si chiamerà solamente "Coppa del Mondo di rugby 2021".

Si tratta della prima volta nella storia delle federazioni internazionali sportive. La speranza è quella di garantire che le competizioni possano avere gli stessi livelli di fatturato dal punto di vista di commercializzazione del marchio - indipendentemente dal genere dei giocatori.

Allo stesso tempo, si vuole elevare il profilo femminile, eliminando ogni pregiudizio intrinseco o percepito nei confronti delle competizioni e dei tornei maschili, i quali tradizionalmente non recano la dicitura specifica del genere.

La decisione di adottare un approccio coerente alla denominazione di questi eventi e tornei si basa su una raccomandazione presentata al Consiglio dal board di amministrazione della Rugby World Cup Limited (RWCL), si legge in una dichiarazione sul sito di World Rugby.

L'annuncio fa seguito al lancio, nel maggio scorso, della nuova campagna "Women in Rugby" e a quella globale "Try and Stop Us" per cercare di stimolare una maggiore crescita e un maggiore investimento nello sport femminile.

World Rugby ha anche preso spunto da quanto UEFA e FA inglese stanno facendo in materia di diritti di sponsorizzazione. L'organismo ritiene che il rugby femminile possa già attrarre grandi partner commerciali.

"All'avanguardia in materia d'uguaglianza"

Il presidente del World Rugby, Sir Bill Beaumont, ha affermato che questa decisione "dimostra il nostro costante e inflessibile impegno a far progredire le donne nel rugby sia dentro che fuori dal campo, in linea con il nostro ambizioso piano strategico. La discriminazione non intenzionale tra sessi nello sport è un annoso problema. Come federazione sportiva globale, dobbiamo essere all'avanguardia in materia di uguaglianza. Adottando l'equilibrio di genere nella denominazione delle competizioni di Coppa del Mondo di Rugby maschile e femminile, stiamo fissando nuovi standard".

Una decisione fondamentale

Il presidente del Comitato Consultivo Mondiale del rugby femminile, Serge Simon, ha così commentato: "Si tratta di molto di più che un'iniziativa, è una dichiarazione assoluta di uguaglianza, la prima nello sport. Sono entusiasta di questa storica decisione, ma è solo l'inizio del viaggio. Insieme, stiamo lavorando sodo per fare qualcosa di molto speciale per le donne e per il gioco".

L'annuncio arriva anche sulla scorta di livelli di partecipazione al rugby femminile ormai ai massimi storici, con 2,7 milioni di giocatrici a livello globale: stando al World Rugby, un rugbista su 4 è donna.

Dal 2017 si è registrato un incremento del 28%. Per il secondo anno consecutivo, sono state di più le ragazze ad essersi avvicinate a questo sport rispetto ai ragazzi: oltre il 40% dei 400 milioni di fan di rugby sono donne.