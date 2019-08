Fa discutere un tweet di Vincent Cochetel, inviato speciale per l'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), in cui - commentando il caso Open Arms - si dice "molto preoccupato per la radicalizzazione dei sogni migratori e per le richieste di alcuni migranti e rifugiati in Libia e nei Paesi limitrofi".

"Radicalizzazione dei sogni migratori? Wow", è stata per esempio la risposta sorpresa di un membro dello staff di Médecins Sans Frontières, mentre un altro utente commenta "pensavo che UNHCR si preoccupasse della radicalizzazione degli Stati Membri Ue nel loro rifiuto di rispettare le leggi e i regolamenti internazionali in materia di asilo e zone SAR. Ho frainteso il mandato?".

In attesa di un riscontro dal diretto interessato, che abbiamo contattato, prova a chiarire il pensiero di Cochetel il portavoce di UNHCR per Africa, il Mediterraneo e la Libia, Charlie Yaxley. "Stiamo assistendo ad un trend in crescita - anche se i numeri sono ancora piccoli - di persone che insistono a voler chiedere asilo solamente in Europa. Ci sono stati alcuni casi in cui i richiedenti asilo hanno rifiutato possibilità di protezione altrove. Chi scappa dalle guerre nell'Africa orientale e occidentale tipicamente fa domanda di asilo nei Paesi vicini. Il sistema in vigore dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 richiede di fare domanda nel Paese in cui ci si trova, i richiedenti asilo non hanno scelta su dove chiederlo. Esistono sì meccanismi di ricollocamento verso stati terzi, ma i posti disponibili sono molto inferiori rispetto ai bisogni, e in diminuzione, per cui la priorità viene data ai rifugiati più vulnerabili".

Insomma: chi arriva in posti come la Tunisia, per esempio, dovrebbe accontentarsi e fare richiesta di asilo lì.

Tuttavia è molto dibattuto se la stessa Tunisia, giusto per attenerci ad uno degli esempi proposti da UNHCR, possa essere classificata o meno come un Place of safety. Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il paese nordafricano può essere considerato un luogo sicuro, avendo sottoscritto la Convenzione del 1951.

Molti giuristi, attivisti e organizzazioni non governative criticano il fatto che nel Paese non sia stata ancora adottata una legge che regolamenti le richieste di asilo. Qui i migranti si troverebbero a vivere illegalmente in un posto che non ha capacità né mezzi per ospitare i rifugiati e che è stato già accusato di respingimenti e deportazioni verso la Libia (qui per approfondire).

La realtà delle cose è che i migranti chiedono asilo anche nei posti più pericolosi, come la Libia. Chi scappa dai conflitti viene spesso ospitato in campi profughi allestiti da UNHCR: si pensi a quelli ugandesi per chi fugge dal Sud Sudan. In Libia, Paese non sicuro in cui non è possibile richiedere asilo, l'UNHCR ha registrato decine di migliaia di richieste di registrazione: l'ultima cifra (luglio 2019) parla di 50mila rifugiati o richiedenti asilo registrati, mentre tutto intorno infuria la guerra civile.

Matteo Villa, ricercatore dell'Ispi, ha criticato su Twitter l'uscita di Cochetel. "Il sogno di arrivare in Europa non è previsto nella convenzione di Ginevra, ma il commento sulle aspirazioni dei migranti poteva essere evitabile da parte di UNHCR, un'organizzazione che è nata per proteggere chi chiede asilo", il suo commento per Euronews. "La questione Open Arms non ha nulla a che vedere con i sogni dei migranti, che non fanno differenza tra arrivare in Spagna o Italia, ma ha a che vedere con un problema creato dai Paesi europei. Dire che sulla nave i migranti hanno sogni irrealizzabili non centra il problema, qualsiasi cosa dica il diritto internazionale. Non è stato un buon momento per fare quel commento."